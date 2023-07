La MotoGP ripartirà nel weekend del 4-6 agosto per il Gran Premio di Gran Bretagna: un appuntamento da vivere su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Rispetto al consueto programma domenicale la gara MotoGP delle 14 si disputerà dopo la Moto3 (12.15) e prima della Moto2 (15.30)

La MotoGP si prepara a riaccendere i motori dopo la lunga pausa estiva. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto il Motomondiale torna di scena a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Si riparte da Pecco Bagnaia leader del Mondiale, con il ducatista a +35 su Martin e a +36 su Bezzecchi. Occhi puntati sul nuovo format delle prove libere: da questo GP saranno soltanto le FP2 a decretare i migliori 10 qualificati al Q2, la seconda fase delle qualifiche del sabato. Finora, infatti, si prendeva in considerazione la classifica combinata, con i migliori tempi delle prime due sessioni. Da Silverstone le FP1 (così come le Libere 3) serviranno ai piloti per il setting della moto e per prendere confidenza con il tracciato.