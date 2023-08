Bezzecchi LIVE: "Merito una moto ufficiale"

Bagnaia: "Regola pressione gomme? Hanno detto che è stato fatto per la sicurezza, ma non credo saremo più sicuri così. Non abbiamo mai avuto problemi con la pressione delle gomme. Quando sei dietro per tanti giri, può capitare che la pressione si alzi progressivamente. Bisognerà abituarsi e comprendere come migliorare il nostro stile di guida in quella situazione"