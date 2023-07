MotoGP is back: Martin e Bezzecchi inseguono Pecco

Alla caccia di Bagnaia: proprio un anno fa cominciava la rimonta straordinaria del pilota della Ducati che in poche gare recuperò 91 punti su Quartararo. La vittoria di Silverstone di dodici mesi fa fu un passaggio determinante per la rincorsa mondiale e per ridare fiducia a Pecco che da quel momento non si è più fermato. Quest’anno la situazione è decisamente migliore, Bagnaia ha un vantaggio rispettivamente di 35 e 36 punti su Jorge Martin e Marco Bezzecchi ed è reduce da una bella vittoria in Olanda. Ma è ancora troppo presto per avere certezze, ci sono ancora 24 tra gare e sprint e oltre 400 punti in palio. Il livello degli inseguitori poi è alto, a cominciare da Jorge Martin e soprattutto da Marco Bezzecchi che ha già vinto due gare in stagione e ha già dimostrato di poter battere Bagnaia. È evidente che il confronto può essere fatto solo con piloti Ducati perché le altre case non sono ancora all’altezza. La Ktm sicuramente ha fatto un grande passo avanti ma manca di continuità così come l’Aprilia, mentre per Honda e Yamaha la situazione è davvero difficile. A proposito di Honda, pare inevitabile che Marquez lasci la casa giapponese a fine anno dopo un inizio di Mondiale davvero difficile, bisogna solo capire come e quando avverrà questo passaggio che molto probabilmente porterà il pilota spagnolo verso la Ktm.