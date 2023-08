Nel weekend torna la MotoGP dopo la sosta. Appuntamento sul circuito di Silverstone con il GP di Gran Bretagna. Una gara dal pronostico sempre difficile: sono 16 i vincitori in 21 gare, con Lorenzo ultimo pilota capace di imporsi per due anni consecutivi (2012-2013). Diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Rispetto al consueto programma la gara MotoGP delle 14 si disputerà dopo la Moto3 (12.15) e prima della Moto2 (15.30)

La MotoGP torna dalle vacanze e si trova ad affrontare l’ennesimo dilemma di un pronostico impossibile, in un’annata piena di rovesciamenti di fronte. Silverstone, con il suo albo d’oro, non aiuta a identificare un favorito, perché con 16 vincitori in 21 GP e nessuno che si ripete da 10 anni (l’ultimo è stato Lorenzo nel 2012-2013) non si può fare altro che allargare le braccia. L’unica conferma può arrivare sul lato dei team: certo, nelle ultime tre edizioni hanno vinto tre moto diverse, Suzuki, Yamaha e Ducati, ma la prima si è ritirata, la seconda versa in una crisi profonda, mentre la terza ha vinto 7 delle prime 8 gare di questo mondiale. Non solo, a scorrere l’ordine d’arrivo del 2022, si nota che le moto italiane (Ducati, Aprilia, ed altre 3 Ducati) monopolizzarono le prime 5 posizioni all’arrivo, evento che non succedeva dal GP delle Nazioni del 1968.

Anche in qualifica fu dominio, con 9 moto italiane nei primi 10 posti in griglia, un evento che non si era mai registrato dal 1977, anno da cui si dispongono i dati completi delle qualifiche.

L’altalena dei vincitori a Silverstone