Dal rientrante Pol Espargaró (assente dal weekend inaugurale di Portimao) ed Enea Bastianini ai piloti Honda: per alcuni protagonisti il GP in programma a Silverstone (diretta Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e NOW dal 4 al 6 agosto) segnerà di fatto l'inizio di una nuova stagione

Dodici gare per ricominciare a correre: ci sono piloti che non vedono l’ora di riprendere da dove avevano lasciato prima della pausa estiva, da Bagnaia leader della classifica a Martin e Bezzecchi rivelazioni delle prime otto gare. C’è chi però vivrà questa seconda parte di mondiale per rilanciarsi: Pol Espargaró si è infortunato nel primo giorno di prove del primo Gran Premio, ha rischiato la vita fratturandosi in otto punti tra cui alcune vertebre e la mascella. Dopo quasi cinque mesi di convalescenza, il pilota del team Tech 3 torna a fare quello che più ama nella speranza di essere veloce come e più di prima. Enea Bastianini si è fratturato la scapola destra, anche lui nel primo appuntamento in Portogallo, e sebbene sia già sceso in pista prima della pausa estiva solo ora può considerarsi al 100%. Non sarà facile per lui raggiungere il ritmo dei primi, ma nel finale di stagione Enea sarà sicuramente un protagonista del mondiale.