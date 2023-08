A Silverstone si ricompone la coppia spagnola della Honda: sia Marquez che Mir, dopo la lunga pausa, si sono ripresi dai rispettivi infortuni e sono pronti a rientrare. Marquez: "Torno in pista riposato, non vedo l'ora di capire il lavoro svolto durante la pausa". Mir: "Devo tornare alla mentalità della MotoGP e delle corse dopo la lunga assenza"



Dopo la lunga pausa estiva si torna a correre in MotoGP e si riparte dallo storico circuito di Silverstone. Sarà anche l’occasione per vedere finalmente ricomposta la coppia della Honda Marquez-Mir, entrambi al rientro dai rispettivi infortuni. Recuperati e giustamente impazienti di tornare in sella, con Marquez che aveva saltato i GP del Sachsenring e la gara della domenica di Assen e Mir che non era sceso in pista negli ultimi tre weekend, dopo l’infortunio al Mugello di giugno.

Gli infortuni di Marquez e Mir Marquez ha trascorso le vacanze con la sua fidanzata, Gemma Pinto, ed è pronto a ripartire. Il futuro potrebbe vederlo lontano da Honda (KTM?), ma intanto proverà a riportare in alto la casa giapponese. La prima parte dell’anno si è chiusa a fine giugno con il disastroso weekend di Assen, con due scivolate e il forfait nel GP d'Olanda a causa di problemi a un dito, alle costole e a un legamento del piede. Il tutto dopo aver saltato la gara in Germania, nella sua Sachsenring, suo feudo storico, weekend in cui finì per terra ben cinque volte, dovendo poi rinunciare alla gara dopo l'ultima scivolata nel warmup.

E Mir? Anche per lui a Silverstone si tratterà di un ritorno dopo la lunga assenza per l’infortunio al quinto dito della mano destra rimediato al Mugello, quando mancavano 28 minuti al termine del secondo turno di libere del venerdì: caduta – la dodicesima della stagione! – alla fine del rettilineo, scivolando sull’asfalto della prima curva e colpendo la mano. Per lui, tre GP di fila saltati, dunque. leggi anche MotoGP, vacanze quasi finite: dove eravamo rimasti