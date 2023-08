Da Silverstone, Franco Morbidelli commenta per la prima volta l'ufficialità della separazione in vista del 2024 con la Yamaha: "Non è una situazione ideale per me ritrovarmi a metà stagione senza sella, non me lo meritavo". Il Gran Premio di Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Franco Morbidelli non sarà in Yamaha dal 2024. L'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di mercoledì 2 agosto, quando la casa giapponese ha ufficializzato l'ingaggo di Alex Rins come compagno di squadra di Fabio Quartararo. "La mia situazione è quella di un pilota che ha fatto fatica negli ultimi due anni. Sono a metà stagione senza una sella e non è la situazione che speravo per me, non credo di meritarmela. Però mi dà ancora più motivazione per scendere in pista e dare il massimo", le prime parole del pilota italiano ai microfoni di Sky Sport in vista del weekend di Silverstone. "Responsabilità? Quando non si raggiungono i risultati prefissati è difficile dare la colpa a una singola cosa - ha aggiunto -. E' sempre un insieme di fattori a determinare un risultato".