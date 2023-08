Comincia in salita il fine settimana di Tony Arbolino a Silverstone: il leader del Mondiale di Moto2 chiude al 15° posto le libere del venerdì, lamentando problemi all'anteriore. Davanti a tutti c'è Canet, con Acosta quarto. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, 13°. Domani le qualifiche in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Parte in salita il week end di Tony Arbolino, fuori dalle prime quattordici posizioni al termine della prima giornata di prove in Inghilterra. Il milanese ha sofferto problemi all’anteriore per tutta la giornata. Al contrario il suo avversario diretto, Acosta è partito con tutt’altro ritmo. Lo spagnolo, veloce fin dal mattino, ha chiuso col quarto tempo, mettendo oltre un secondo tra sé e il pilota di Marc VDS che deve sperare in un meteo clemente (piuttosto ballerino in Gran Bretagna) sabato mattina per provare a recuperare il ritardo che lo separa dal pilota della KTM. Davanti a tutti nella

combinata del venerdì spicca però il nome di Aron Canet, capace di mettersi dietro la coppia della SpeedUp, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer. Quest’ultimo ha dominato gran parte del turno, imponendo un ritmo preoccupante per i suoi avversari. Potrebbe rivelarsi la sorpresa del gran premio inglese.

Maglio di Arbolino hanno fatto anche Celestino Vietti, tredicesimo, e un sorprendente Garcia che con l’undicesimo tempo, firmato sul finale di turno, ha di fatto messo fuori dalla Q2 virtuale il leader del mondiale che in classifica comanda con un vantaggio di otto punti su Acosta, un margine troppo esiguo per affrontare con serenità la trasferta di Silverstone. Si è rivisto tra i migliori Ai Ogura, quinto a fine giornata, davanti a Jake Dixon, il migliore dei piloti di casa; nono, per ora, il suo connazionale Sam Lowes.