Aleix Espargaró si prende il venerdì di Silverstone stampando un super crono nella seconda sessione di libere: "Aprilia mi ha dato una moto più stabile, questo circuito mi piace e ho tirato a tutta. Ho rischiato tanto, è andata bene ma è solo venerdì. Certo che dare sei decimi al secondo in questa MotoGP non è semplice. La nuova regola delle gomme? Non mi piace, ma proviamola". Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

