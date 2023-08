Il primo giorno di "scuola" dopo le vacanze è stato complicato per molti piloti della classe regina: sono finiti per terra nel venerdì di Silverstone Bastianini, Morbidelli, Marini, Vinales e Bezzecchi, fortunatamente senza conseguenze. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE