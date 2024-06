MotoGP ad Assen per l'ottavo appuntamento della stagione, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Dopo il venerdì dedicato a prove libere e pre-qualifiche, sabato sarà la volta della caccia alla pole dalle 10.50 e della Sprint (ore 15). Domenica la gara alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15

Il Motomondiale riparte da Assen per l'ottavo appuntamento della stagione, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si riparte dopo la doppietta Ducati factory del Mugello e uno stop di quasi un mese. Jorge Martin, fresco di firma con Aprilia per il 2025, è al momento il leader della classifica con 18 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e 35 su Marc Marquez, promosso in 'rosso' a partire dalla prossima stagione e ancora a caccia della prima vittoria in sella a una Desmosedici. Occhi puntati anche su Enea Bastianini, Maverick Vinales e Marco Bezzecchi, anche loro in uscita dalle rispettive case direzione KTM (i primi due) e Aprilia (il Bez).

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Sul circuito olandese la MotoGP scenderà in pista per la prima volta venerdì 28 giugno con le Libere, LIVE su Sky e NOW a partire dalle 10.45. Nel pomeriggio, dalle 15, le pre-qualifiche per stabilire i primi dieci che andranno al Q2. Sabato via al solito show, con qualifiche dalle 10.50 e Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica gara MotoGP alle 14 preceduta al solito da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky e NOW Come detto sopra il Gran Premio di Olanda della MotoGP scatterà domenica 30 giugno alle ore 14. Per chi non riuscisse a seguirlo niente paura: su Sky Sport MotoGP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, sono previste repliche in tre fasce orarie: alle 19, alle 21 e alle 23. Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali.

Gp di Olanda, gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Venerdì 28 giugno Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time Sabato 29 giugno Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E - gara 1

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Moto E – gara 2 Domenica 30 giugno Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP