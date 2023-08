Silverstone ha confermato la grande alchimia tra Aleix Espargaró e l'Aprilia, che si esalta sul questo circuito. Bene anche la Ducati, che può puntare al podio con Bagnaia, mentre si preannuncia un weekend di passione per Yamaha e Honda, con un Marquez ancora sofferente e con un atteggiamento accorto. Il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Da una parte Silverstone esalta le caratteristiche dell'Aprilia dall'altra Aleix Espargaró guida come un diavolo e chiude davanti a tutto e sfiorando il record della pista. Alchimia evidente che mette in risalto un Team Italiano che riparte da protagonista a Silverstone dopo la pausa estiva. Attenzione perchè anche Vinales è andato bene ed ha chiuso quarto nonostante una caduta che gli ha provocato un'escoriazione ed una contusione nella parte alta della coscia sinistra. Il secondo posto di Martin, che ha portato al debutto la nuova carena, a sei decimi da Espargaró fa riflettere ma non preoccupa. Con le condizioni meteo che cambiano la Ducati può occupare agevolmente il podio con Bagnaia che ha ha avuto qualche piccolo problema nella ricerca dell'assetto e che ha un buon passo con le gomme medie.

Sulla base del nuovo format alla Q2 ha avuto accesso diretto anche Bezzecchi a ridosso dei primi anche se è finito al centro medico con qualche ammaccatura dopo un brutto high side. Se la KTM puô essere della partita soprattutto se dovesse piovere sarà un week end di passione per la Yamaha e la Honda. Qualche novitá aerodinamica per Quartararo è come una rondine che non fa primavera. Marquez inoltre è ancora sofferente dal punto di vista fisico ed ha un atteggiamento prudente, accorto... Non è il Marquez che abbiamo raccontato negli ultimi 10 anni. Ha anche detto che era disponibile ad omologare la nuova aerodinamica affidata a Nakagami ma che i giapponesi gli hanno detto di aspettare il feedback del Team Satellite... Per la serie come cambiano le cose.