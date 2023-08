L'ANALISI

La MotoGP è riparita da Silverstone e lo ha fatto anche con delle novità che non sono passate inosservate nel venerdì di prove libere a Silverstone: dalla carena Ducati sulla Pramac di Martin a quella della Honda di Nakagami. E per Aprilia omologata la seconda carena. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW MOTOGP A SILVERSTONE, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE