Moto2, a Silverstone la pole è di Acosta

È di Acosta la pole position della Moto2 a Silverstone: 2:16.953 il suo tempo, in prima fila anche Aldeguer e Van den Goorbergh. Si tratta della prima fila più giovane nella storia della Moto2: 18 anni e 151 giorni. Per Acosta continua il duello con Arbolino che scatterà in gara con il quarto tempo

L’unico che poteva superarlo era lui stesso. Pedro Acosta ha firmato, e poi ritoccato, la sua terza pole position in Moto2, mettendo due posizioni tra sé e Tony Arbolino, che scatterà dalla seconda fila con il quarto tempo. Avrebbe potuto fare meglio il leader del mondiale? Probabilmente sì, troppi errori ne hanno condizionato la prestazione. Una caduta in Q1 aveva creato apprensione al suo box; tornato in pista il milanese ha staccato un ottimo tempo che non ha però saputo replicare nel turno finale. Un’occasione sprecata, anche se la partenza subito alle spalle del suo avversario diretto non pregiudica del tutto la possibilità di lottare per il podio domenica. Ma lo spagnolo è davvero in forma, lo si è visto fin da venerdì, ed è migliorato molto nella guida sul bagnato. Tra conferme e sorprese spicca il secondo posto di Fermin Aldeguer, scuderia Speed Up, e soprattutto il terzo di Van Den Goorbergh, il terzo più giovane a centrare questo piazzamento (a 17 anni, 8 mesi e 4 giorni): In compagnia di Acosta e Aldeguer contribuisce inoltre alla prima fila più giovane nella storia della Moto2 (il record precedente apparteneva a Marquez, insieme a Redding e Bradl).

Cade Dixon, Lowes solo nono

Per la soddisfazione di Luca Boscoscuro, che ha creduto in lui, Alonso Lopez, altro pilota della sua scuderia, partirà dalla quinta casella, di fianco a Canet che ha cominciato davvero bene il week end inglese. Fuori gioco i piloti casa: caduto Dixon (a cui hanno confermato l’undicesimo tempo) che prometteva bene, Sam Lowes è finito al nono posto. Nemmeno Salac ha brillato e scatterà dalla quarta fila con il dodicesimo cronologico. Solo sedicesimo Vietti, ma persino uno specialista del bagnato come Chantra ha saputo sfruttare l’occasione: il thailandese scatterà dalla quattordicesima casella.