Pecco Bagnaia spiega l'anonimo 14° posto nella Sprint di Silverstone: "Qualcosa non ha funzionato, altrimenti non avrei chiuso così dietro. Non potevo spingere, rischiavo di cadere. Il nostro livello non è questo. Non era un problema di setup, stamattina avevo il miglior feeling sul bagnato. Gli ingegneri stanno lavorando per risolvere, se tutto è a posto la moto ha le potenzialità per stare davanti"

"Il nostro livello non è questo. Problema? Non era il setup"

"Stamattina lottavamo per la pole, mi trovavo bene. Il miglior feeling sul bagnato. Fin dal giro di ricognizione ho però capito che non era una situazione ideale. Non è il setup il problema, gli ingegneri stanno lavorando per risolvere il problema per domani se ci sarà bisogno sul bagnato. Se tutto è a posto, la performance è ottima per stare davanti, ma la moto deve essere ok. Non so se fosse la gomma, ma non c'era modo di spingere. Rischiavo sempre di cadere, era difficile gestire la frenata e l'ingresso. Il nostro livello non è questo, noi dovremmo sempre essere davanti e l'abbiamo dimostrato anche qui. So per certo che qualcosa non ha funzionato, altrimenti non avrei chiuso 14°. Domani asciutto? Speriamo..."