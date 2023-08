Marco Bezzecchi conquista il 2° posto nella Sprint di Silverstone, riducendo anche lo svantaggio nel Mondiale da Pecco Bagnaia: "Ho spinto per cercare la vittoria, ma anche io ero in difficoltà. Abbiamo una buona base qui, ma sull'asciutto abbiamo girato davvero poco. Il futuro? Mi trovo bene qui, ma sogno una moto ufficiale. Ci penso a casa, qui penso a guidare..."

Secondo posto per Marco Bezzecchi nella Sprint di Silverstone . Il pilota del Team Mooney VR46 sfrutta anche lo zero del leader del Mondiale, Pecco Bagnaia, per avvicinarsi a 27 punti in classifica. E domenica Bez scatterà dalla pole position .

"Futuro? Sogno una moto ufficiale, ma ci penso a casa..."

"La rimonta non era una cosa calcolata, ma volevo provarci. Ho visto che alla fine Marquez guidava molto sporco e ho pensato che magari non sarebbe arrivato alla fine. Quando ho spinto anche io ero in difficoltà. Ci ho provato ma non ce l'ho fatta, è stato più bravo lui. Stamattina ho fatto un errore, ma sul bagnato devi sempre spingere perché rischi sempre di essere fregato. Ho girato al buio, non vedevo nulla e ho saputo dopo di aver fatto la pole. Sul bagnato abbiamo una base che mi piace e sull'asciutto pure. Però abbiamo girato poco sull'asciutto, quindi vediamo. Se fosse stata la gara di domenica erano necessarie le slick, ma in 10 giri sarebbe stato più un rischio del guadagno. Con la mia squadra mi trovo bene, il sogno è la moto ufficiale. E' una scelta difficile, ma ci penso di più a casa. Qui penso alla moto..."