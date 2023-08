Marc Marquez chiude 18° la Sprint di Silverstone e rivela: "Pensavo di stare più avanti con il bagnato, poi ho visto che la moto non andava e così ho utilizzato questi giri per testare la moto. Ho aspettato le altre Honda per capire se il problema era solo mio. Al momento sono al 70% fisicamente". La MotoGP torna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Nel Gran Premio voglio la zona punti"

"Mi aspettavo di andare un po' meglio con il bagnato, ma appena ho cominciato a spingere mi sono accorto delle difficoltà della moto. Ho preso subito qualche rischio, ma ero comunque lontano. Il feeling non era buono, non ci capivo molto. Ho deciso di aspettare le altre Honda e vedere se anche Mir aveva i miei stessi problemi. Pur rischiando sarei arrivato 14°, cosa cambiava? Ho utilizzato gli ultimi giri dietro a Mir per studiare la moto, anche lui si lamentava come me. Domani faremo la gara normale, ma oggi l'ho presa come una FP4 per allenarmi e capire cose. Domenica proveremo a prendere qualche punto. L'anno prossimo? Vediamo le prossime gare, i test di Misano e gli aggiornamenti dal Giappone. Mi sono rotto ossa e legamenti, dovevo cambiare approccio. E' dura, ma è necessario altrimenti non si arriva nemmeno al prossimo anno. Fisicamente ora sono al 70%".