Pista bagnata a Silverstone per le terze libere sia della Moto3 che della Moto2. Pioggia che aumenta d'intensità, visibilità non perfetta e condizioni che non dovrebbero migliorare nelle prossime ore: temperatura attorno agli 11° C. Alle 11 l'ultima sessione di prove della MotoGP. Tutto live in tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

