MotoGp

Marco Bezzecchi rosicchia qualcosa al leader del Mondiale Pecco Bagnaia, a secco di punti, e con il 2° posto nella Sprint di Silverstone si porta a 27 lunghezze dal campione del mondo. Ecco la classifica aggiornata. La MotoGP torna in pista domenica per la gara, LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW