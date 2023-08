Nel finale della gara di Silverstone, la moto del francese entra io contatto con quella di Luca Marini e la parte anteriore vola in pista. La M1 si "trasforma" così in una vera e propria naked e il pilota conclude così un weekend decisamente da dimenticare. Il Motomondiale torna nel fine settimana del 20 agosto in Austria: tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW

