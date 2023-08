In condizioni di pista umida a stampare il miglior giro nel warm up è stato ancora una volta Marco Bezzecchi, che chiude in 2'10''207 davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio. Quinto tempo per Bagnaia, che sembra aver messo alle spalle l'opaca Sprint di sabato. Ancora in difficoltà Quartararo, Aprilia decide di non prendersi rischi in vista del GP. Alle 14 la gara in diretta su su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

