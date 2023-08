Marc Marquez e KTM . Il matrimonio potrebbe farsi, ma non nel 2024 . A fare chiarezza ci ha pensato Pit Beirer , direttore Motorsport della casa austriaca, intervenuto a ServusTV in un talk a cui ha preso parte anche lo stesso pilota Honda alla vigilia del GP d'Austria. "Per noi è un grande complimento essere associati a Marc, ma abbiamo già cinque piloti per sole quattro moto a disposizione e purtroppo non sarà con noi il prossimo anno - le sue parole -. Ha un contratto, ne abbiamo discusso e la sua risposta è stata chiara".

KTM, 5 piloti sotto contratto e il sogno di un altro team satellite

Marc Marquez ha il contratto con Honda in scadenza nel 2024 e, se da una parte le parole di Beirer sembrerebbero chiudere la porta a un arrivo anticipato dell'otto volte campione del mondo, dall'altra confermano i contatti e l'interesse nei confronti dello spagnolo. Ricordiamo che KTM ha sotto contratto per il 2024 la coppia 'ufficiale' Brad Binder-Jack Miller, quella satellite (team GasGas) formata da Pol Espargaró e Augusto Fernandez, più Pedro Acosta (campione del mondo in Moto3 nel 2021 e in corsa per il titolo Moto2 in questa stagione con il nostro Tony Arbolino). Cinque piloti ma, al momento, con solo 4 moto disponibili. Bisognerà allora capire se Dorna darà intanto l'ok a KTM per una quinta sella da affidare ad Acosta. E soprattutto se ci saranno spiragli per il grande sogno della casa austriaca, avere un secondo team satellite in griglia. A quel punto ci sarebbe spazio per un nuovo innesto e lo scenario sarebbe difficile da prevedere.