Giornata no per il pilota della Ducati nelle libere di Spielberg: caduta e 16° posto. "Al momento guido male la moto - le parole di Bastianini a Sky - ma sapevo che non sarebbe stato semplice. C'è molto da lavorare". Sabato le qualifiche della MotoGP alle 10:45, poi la Sprint Race alle 15 disponibile anche in live streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP

Venerdì da dimenticare per Enea Bastianini nelle libere del GP d'Austria: prima la caduta (senza conseguenze) per il pilota della Ducati che, poi, ha cercato di recuperare il ritardo, ma alla fine s'è fermato in 16^ posizione. "Al momento non riesco a guidare bene, anzi: guido molto male la moto", confessa 'Bestia' ai microfoni di Sky Sport. "Ogni giro devo tracciare delle linee diverse - continua il romagnolo - non riesco a ripetermi e questo non mi consente di essere totalmente concentrato. Provo ad attuare qualche modifica, ma non c'è tempo e sono un po' indietro: devo pensare a lavorare e a sistemarmi, senza ragionare eccessivamente sui risultati. Mi mancano chilometri, mi manca un test 'vero', provare le novità senza troppa fretta".