Quartararo 9° e al Q2: "Obiettivo raggiunto"

MotoGp

Alex Marquez prolunga fino al 2024 il contratto con il Team Gresini (che rinnova anche il rapporto con Ducati Corse fino al 2025). Dopo l'annuncio di Rins in Yamaha e della separazione tra la casa di Iwata e Morbidelli, è iniziato il domino di mercato in MotoGP in vista del prossimo anno. Il 'Morbido' potrebbe essere un'opzione in Gresini, in Mooney oppure in Pramac. E Marc Marquez? Per ora Honda, ma occhio alla suggestione 'dream team' di KTM GP AUSTRIA, RISULTATI PROVE LIBERE