Venerdì da incorniciare a Spielberg per il pilota dell'Aprilia, secondo nelle prove libere alle spalle di Bezzecchi. "Va sempre meglio - ammette Vinales - abbiamo migliorato tantissimo il set up della moto e i risultati si vedono". Sabato le qualifiche della MotoGP alle 10:45, poi la Sprint Race alle 15 disponibile anche in live streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP

Giornata super per Maverick Viñales in Austria: il catalano dell'Aprilia ha sfiorato il miglior tempo del venerdì, secondo a soli 44 centesimi dal migliore che è stato Marco Bezzecchi (1:28.533 con la sua Mooney VR46). "Ogni volta mi trovo meglio con la moto - spiega a Sky il 28enne pilota di Figueres - la squadra sta facendo davvero un grande lavoro. Sono stato molto veloce fin dal mattino e questo non può che essere positivo anche in termini di costanza". A Spielberg si è rivisto il 'vecchio' Maverick. "Sì - aggiunge - il team ha capito il mio stile di guida, cosa mi serve per andare più forte. Il segreto? Abbiamo migliorato tantissimo il set up della moto, soprattutto in frenata e nel pick-up veloce, i miei punti forti. Ora posso essere più 'preciso', è questa la parola giusta: in particolare nel time attack. Sono molto soddisfatto".