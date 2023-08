Lo spagnolo, leader del Mondiale, scatterà davanti a Ogura e al rigenerato Vietti sul circuito di Spielberg. Settimo tempo per Arbolino, secondo in classifica a soli due punti da Acosta. La gara della Moto2 è in diretta domenica 20 agosto alle 12.15 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Talmente sicuro di sé da tenere tutti in sospeso fino a tre minuti dal termine. Scivolato a inizio qualifiche, senza nemmeno aver chiuso un solo giro cronometrato, Pedro Acosta è rientrato in pista con la calma di un turno di prove libere. Gli è bastato un giro per prendersi la pole position, fino a quel momento in mano a Ai Ogura . Che in Austria lo spagnolo del team Ajo faccia un altro sport era chiaro fin da venerdì. A lui, al Red Bull Ring, riesce tutto con grande facilità. E i suoi avversari in qualche modo lo percepiscono e lo patiscono. Prima fra tutti Tony Arbolino , finito due file più indietro con il settimo tempo.

Vietti in prima fila

Meglio del milanese ha fatto il piemontese della Fantic, Celestino Vietti, tornato protagonista dopo tante prestazioni in ombra. Per la seconda volta quest’anno ha centrato la prima fila con il terzo tempo, risultato che conferma la buona partenza del venerdì (“Molto importante dopo un periodo difficile” il suo commento). Caduto Alonso Lopez, il suo compagno di squadra Fermin Aldeguer ha riscattato le insegne del team Speed Up prendendosi la sesta casella dello schieramento. Scivolato anche Sam Lowes (il novero delle sue cadute s’è perso nel tempo), finito in quarta fila. Si è rivisto Albert Arenas. L’ex iridato della Moto 3, dal 2021 passato in Moto 2, fin qui non ha ancora conquistato il suo primo podio nella classe intermedia. Un po’ come Guevara, vincitore al suo primo anno del titolo della Moto 3, nel 2022, ma ancora distante dal campione visto l’anno scorso.