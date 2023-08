Il francese della Pramac, coinvolto nella maxi-caduta alla prima curva della Race, deciderà alla fine del weekend austriaco il suo futuro: "La Honda mi offre due anni più uno di contratto - le parole di Zarco a Sky -. Ducati forse mi vede già in Superbike, ma finché potrò essere competivivo vorrei correre ancora in MotoGP". Domenica la gara è in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Un weekend molto intenso per Johann Zarco , impegnato su due fronti: la pista e il suo futuro. Il francese della Ducati Pramac è stato sfortunato nella Sprint Race : scattato 10°, è stato coinvolto nella maxi caduta della prima curva . "Peccato perché ero partito bene - spiega il pilota a Sky - e avevo guadagnato qualche posizione. Quando sono ripartito ho provato la moto in chiave gara e sono rimasto sorpreso del ritmo, piuttosto buono. Speriamo bene per domenica, proverò ad arrivare tra i primi 5 , ma prima speriama di uscire bene dalla prima curva...".

Zarco: "Prenderò una decisione dopo il GP Austria"

Al termine della Sprint, Zarco si è fermato ai nostri microfoni per fare chiarezza sul suo futuro: "Finalmente ho due proposte sul tavolo: quella della Honda mi darebbe la garanzia di un contratto di due anni, più uno, in base ai risultati; la Ducati, invece, non mi offre più di un anno: forse mi vedono già in Superbike e potrebbe essere interessante, ma finché posso rimanere competitivo, vorrei giocarmi le mie carte ancora in MotoGP, per la Superbike c'è tempo. Ma niente ancora è deciso - ammette - stasera parlerò con Ducati e credo che alla fine del weekend prenderò una decisione definitiva". Poi chiude con una battuta: "Se domani vado sul podio, vi racconto tutto. Oppure potremmo chiedere al pubblico: voi cosa mi consigliate di fare?".