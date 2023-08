Ospite nello studio di Sky Sport, Valentino Rossi ha parlato a 360 gradi dell'attuale momento della MotoGP: "Morbidelli in Pramac sarebbe bellissimo. Ho parlato con Bezzecchi, gli ho detto che mi piacerebbe se restasse con noi ancora un anno, anche senza Ducati ufficiale. E' veloce, ma fa ancora qualche errore di gioventù. Il Team VR46 lavora alla grande, grazie anche a Sky che ci ha aiutato molto". SPRINT RACE, GLI HIGHLIGHTS

Valentino Rossi, che in questo weekend è in Austria per seguire da vicino il suo Team Mooney VR46 con Bezzecchi e Marini impegnati in pista, è stato ospite nello studio di Sky Sport. Tanti gli argomenti toccati dal nove volte campione del mondo.

"Morbidelli in Pramac? Sarebbe grande opportunità" "Sarebbe fantastico per Franco andare in Ducati Pramac, guiderebbe anche una moto ufficiale. Sarebbe una grande possibilità. Franco è stato bravo in Yamaha, nel secondo anno ha battuto Quartararo ed è diventato vice campione del mondo. Pagano il ritardo tecnico della Yamaha. Morbidelli può vincere le gare, la cosa migliore per lui è salire su una Ducati".

"Ho parlato con Bez, l'ho spinto a restare con noi anche nel 2024" "Sono stati giorni intensi, il nostro obiettivo è confermare i due piloti anche nel 2024. Abbiamo parlato con entrambi e ci sono buone possibilità. Quasi sicuramente non avremo la moto ufficiale, ma ho parlato con Bez e mi sono sentito di spingerlo a restare. La moto è buona, lui si trova bene e gli abbiamo cucito addosso una squadra. Cambiare squadra non sempre è positivo. Con noi lui può vincere".

"Team VR46 ha fatto la gavetta, grazie anche a Sky che ci ha aiutato" "Uccio ha sempre voluto il Team, la sua esperienza parte da molto lontano e dal primo team nel 2014 in Moto3. Abbiamo fatto la gavetta, siamo passati in Moto2 e abbiamo vinto il Mondiale con Pecco, fatto crescere Marini e Bezzecchi. Poi siamo passati in MotoGP. E' stato un grande lavoro, siamo competitivi grazie a Uccio. E' una squadra che conosciamo bene, non è perfetta ma ci stiamo migliorando. Grazie anche a Sky, che ci ha permesso di iniziare e ci ha aiutato tanto. E' stato molto importante".

"Peccato la caduta del Bez, oggi poteva vincere" "E' stato un peccato per il Bez, oggi poteva vincere. Questa mattina è stato sfortunato e ha fatto qualche errore, poi si è innervosito perchè pensava di partire in prima fila. Non è stato fortunato e l'hanno buttato fuori subito. Al secondo anno in MotoGP ha dimostrato che ha velocità, anche se fa ancora qualche errore di gioventù perché è all'inizio"

"Stewards? Veloci a decidere solo quando non conta..." "Gli stewards sono veloci a decidere solo quando le cose contano poco. Nelle cose importanti, come Martin che è 2° nel Mondiale e butta per terra tutti alla prima curva, aspettano come se dovessero parlare con qualcuno. Marini? Lì non si passa, devi essere cattivo perchè non c'è spazio. Luca non voleva incrociare, era lì e voleva solo fare la curva. Martin gli ha dato una spintarella e lo ha steso".