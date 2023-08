Bagnaia: "Questo è il Pecco più forte dell'anno"

Pecco Bagnaia fenomenale in Austria: domina la gara con tanto di Grande Slam e si porta a +62 da Martin. "Non avevo mai vinto con così tanto distacco, forse la miglior gara della stagione. Ducati non smette di lavorare, è fondamentale. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, questo è il risultato". Il Mondiale torna tra due settimane a Barcellona

Un Bagnaia fenomenale domina anche il GP d'Austria , trovando il 4° Grande Slam della carriera e chiudendo un weekend pazzesco dopo il successo anche nella Sprint di sabato. Ora il +62 in classifica su Martin consente a Pecco di respirare in vista della seconda parte della stagione.

" Avevamo due strategie : essere primi e spingere per creare un gap o gestire benzina e gomme. Sono partito bene e ho gestito il più possibile, volevo capire chi poteva starmi dietro . Non andavo al massimo e nonostante questo la gomma posteriore faceva fatica. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, questo è stato il risultato . Mi trovavo bene, bisognava stare attenti in frenata perchè la pressione è salita tanto. Sto riuscendo a capire come fare, anche quando la situazione è critica".

"Forse il miglior Bagnaia della stagione"

"Sta funzionando tutto bene, abbiamo gestito e ho visto che Binder perdeva 4-5 decimi al giro. Non ho smesso di spingere per non perdere la concentrazione, ma è andata bene. Fino a questa gara partivo un po' peggio della Ktm, qui siamo partiti uguali. Ducati non smette mai di lavorare, è fondamentale. Questa pista assomiglia a Austin, questa moto ha più grip e mette in crisi l'anteriore. Ma stiamo andando nella direzione giusta, è la prima volta che vinco con così tanto distacco. Forse il miglior Pecco di questa stagione".