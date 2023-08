Il GP d'Austria è stato un tripudio per l'Academy VR46. Grande soddisfazione per Valentino Rossi, presente a Spielberg: "E' stata una domenica fantastica, sono stati tutti grandi. Dalla vittoria di Vietti in Moto2 al 4° posto di Marini, poi Bezzecchi sul podio, fino a Bagnaia che non ha sbagliato una curva in tutto il weekend. Lottano tutti per vincere, ma riescono a essere amici perché sono intelligenti. Per Bez l'obiettivo è il 2° posto nel Mondiale, sarebbe importante"

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA