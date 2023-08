Bagnaia conquista una vittoria senza appello nella Sprint, con il solo Binder a tentare di tenergli testa. Tiene banco anche il mercato allo Spielberg, con l'incrocio Zarco-Honda e Morbidelli-Pramac. Oggi alle 14 il Gran Premio d'Austria in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Una vittoria senza appello. Pecco Bagnaia è in una condizione di forma straordinaria, anche in Austria nella Sprint non ha avuto rivali, solo Brad Binder ha cercato di tenere il passo del campione del mondo, senza successo. Notevole la capacità del pilota della Ducati di crescere sessione dopo sessione, una qualità che solo i grandi campioni possiedono. Secondo posto e grande prestazione di Brad Binder che sulla pista di casa della Ktm è stato competitivo, non però al livello di Pecco. Ottima prestazione anche di Jorge Martin che ha avuto una giornata complicata: partito 12^ ha cercato di recuperare quante più posizioni possibili al via andando però a scontrarsi con Quartararo e innescando una carambola alla prima curva. Alla fine la rimonta c’è stata, un terzo posto che conta tanto per Martin partito dalla quarta fila.

La giornata è stata condizionata anche dalle notizie di mercato: Johann Zarco è pronto a firmare per la Honda e il team di Lucio Cecchinello. Per il pilota francese è stata decisiva la durata del contratto, un biennale con l’opzione per il terzo. A questo punto sarà molto probabilmente Franco Morbidelli, se Bezzecchi deciderà di rimanere con il team VR46, a correre con il team Pramac su una Ducati ufficiale. Un colpo di scena davvero imprevisto per Morbidelli che passa da pilota senza moto a pilota sulla moto più ambita del paddock.