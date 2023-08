Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. È arrivata anche l'ufficialità con l'annuncio sui canali social. Le sue parole: "Rimanere nel Team di Vale è per me un grande stimolo oltre che un orgoglio. Il 2024 porta con sé tante aspettative, ma per ora voglio concentrarmi su questa stagione"

Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. Prima un breve video di anticipazione con la firma, senza rivelare nome e volto, rivelando però quel 12 tatuato sulla mano, quella di Marco Bezzecchi. Poi l'annuncio, quello ufficiale. Si incastra così una nuova tessera del puzzle piloti verso il 2024.

Bez 2024 L'annuncio arriva con un divertente video social, una lettera confessione dove Bez, solo apparentemente, sembra scrivere un addio: "Caro Mooney VR46 Racing Team, ti scrivo oggi perché è un momento decisivo. Nel 2020 mi avete chiesto di entrare in Moto2, mi avete portato in MotoGP col team di Vale, i primi podi, rookie of the year, poi abbiamo vinto una gara insieme, ma dopo 4 anni è arrivato il momento di…". E poi la conferma: "No, non vado via! È arrivato il momento di firmare un altro anno col Mooney VR46 Racing Team".

"Restare è stimolo e grande orgoglio" "Questa squadra è stata cruciale per la mia carriera, non solo sportiva, fino ad oggi e ancora nel futuro. Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest'anno ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale. II 2024 porta con sé tante aspettative, ma per ora voglio concentrarmi su questa stagione. Attualmente siamo in lotta per il podio Mondiale, abbiamo il titolo a squadre aperto con Luca e sono certo che ogni persona della squadra darà il massimo, ancora di più di quanto fatto fino ad ora, per centrare questi obiettivi. Un grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Rimanere nel Team di Vale è per me un grande stimolo oltre che un orgoglio".

Sul futuro Bezzecchi, pilota emergente con già due GP vinti nel 2023, sognava una moto ufficiale. Per lui c'era l'ipotesi Pramac, ma resterà in Mooney e, dunque, avrà anche nel 2024 la moto del 2023, esattamente come oggi è sulla 2022. Discorso Ducati ufficiale, quindi, solo rimandato.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp MotoGP, la griglia piloti per il 2024 Ora è ufficiale: Marco Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. Dopo la separazione dal team Pramac Johann Zarco ha firmato con il team Honda LCR (contratto biennale a partire dal 2024). Binder ha rinnovato con KTM fino al 2026. Morbidelli potrebbe essere un'opzione in Pramac, ma anche in Gresini. Tra le opzioni per il team Gresini si toglie Arbolino che ha prolungato con l'Elf Marc Vds in Moto2 BEZZECCHI RESTA IN VR PER IL 2024 Marco Bezzecchi resterà nel team Mooney VR46 anche per il 2024, insieme a Luca Marini. È arrivata anche l'ufficialità con l'annuncio sui canali social. SUL FUTURO È un'altra tessera del puzzle del mercato piloti che va a sistemarsi. Bezzecchi, pilota emergente con già due GP vinti nel 2023, sognava una moto ufficiale. Per lui c'era l'ipotesi Pramac, ma resterà in Mooney e, dunque, avrà anche nel 2024 la moto del 2023, esattamente come oggi è sulla 2022. Discorso Ducati ufficiale, quindi, solo rimandato. ARBOLINO RINNOVA E RESTA IN MOTO2 Altra notizia recente era legata a Tony Arbolino, che non vedremo all'opera nel prossimo Mondiale di MotoGP. Il pilota classe 2000 ha infatti deciso di rinnovare il suo contratto con l'Elf Marc Vds Racing Team e restare in Moto2. Era una delle ipotesi per il team Gresini