Aleix Espargaró vince la Sprint Race di Barcellona (il suo circuito di casa) con un vantaggio di due secondi sul poleman Bagnaia. Al terzo posto l'altra Aprilia di Vinales. Più distanti gli altri italiani: 8° Bezzecchi, 9° Bastianini, 12° Marini, 13° Di Giannantonio, 15° Morbidelli. Pecco allunga in testa al Mondiale: +66 su Martin (5° al traguardo), +75 su Bezzecchi. Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

