Immagini spettacolari durante le Libere di Barcellona con Jorge Martin che piega in curva fino a toccare il cordolo con tutto il braccio. Vedere per credere. Sabato le Libere 3 alle 10:10, le qualifiche alle 10:50, Sprint alle 15, tutto live su Sky e in streaming su NOW

