Lo spagnolo davanti a tutti nel venerdì di prove libere a Barcellona: alle sue spalle Ortolà e Veijer, 5° Bertelle, 7° Riccardo Rossi, 9° Holgado (leader del Mondiale). Domenica la gara di Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

È partito nel segno di Masia il weekend catalano: velocissimo al mattino, al pomeriggio lo spagnolo ha confermato l'ottimo avvio. La dimostrazione di uno stato di forma ideale, al netto dei due zeri rimediati nelle ultime due gare. Masia deve recuperare un ritardo di 52 punti in classifica nei confronti del leader del campionato, Daniel Holgado , meno incisivo del suo connazionale nel primo giorno di prove. Il pilota del team Ajo ha centrato la top ten, ma staccato di 8 decimi dal pilota del team Leopard, che ha fatto la differenza e si candida a protagonista del Gran Premio spagnolo. Il secondo classificato alla fine del primo giorno di libere, Ivan Ortolà , uomo di punta dell’Angeluss MTA Team, ha accusato un ritardo di quattro decimi, nonostante la gomma nuova montata nel finale del turno pomeridiano. Al pomeriggio, la maggior temperatura dell’asfalto, ha complicato le prestazioni di quasi tutti i piloti. L’olandese Veijer ha fermato il cronometro a due decimi da Ortola in FP2, sufficiente a confermarlo tra i migliori visti in azione il venerdì di Barcellona, dove non tutti i protagonisti del mondiale hanno mostrato una velocità sufficiente a contrastare Masia. Tra le poche eccezioni, Deniz Oncu , quarto ma con un ritardo di oltre 6 decimi dal pilota Honda.

Bene gli italiani: 5° Bertelle, 7° Rossi

Sasaki, caduto al primo giro della Fp2, ha chiuso il pomeriggio staccato di quasi 6 decimi, qualcosa meglio di quanto fatto al mattino, ma appena sufficiente per agguantare il quattordicesimo posto della combinata (dentro per poco nei possibili qualificati alla Q2 di sabato). Tra le sorprese, spicca il quinto tempo di Matteo Bertelle, partito forte al mattino, e il settimo di Riccardo Rossi. Dentro nei quattordici anche Romano Fenati (11°) e Stefano Nepa (13°). Giornata nel complesso positiva per gli italiani - peccato per Filippo Farioli che non è riuscito a migliorarsi finendo in 23^ posizione -. Rimandati a sabato mattina anche Moreira (17°), Artigas (27°) e Toba (30°).