Con l'aggiornamento dell'abbassatore la Ducati abbassa in partenza il baricentro della moto, così da avere più accelerazione. Non l'unica novità: già dall'Austria, sulla moto di Bagnaia e di Martin c'è un codone differente, con la parte posteriore più stretta e piatta. Nel video l'analisi con Mattia Pasini. Sabato le Libere 3 alle 10:10, le qualifiche alle 10:50, Sprint alle 15, tutto live su Sky e in streaming su NOW

