Aleix Espargaró gioca davvero in casa. Qui è cresciuto agonisticamente e non solo, oggi riesce a divertirsi e ad essere sereno senza la tensione. Il Capitano precede il compagno Viñales che ha un ottimo passo e che nei cambi di direzione è bello da vedere. Pensare di rovinare la possibile festa dell'Aprila è un'idea della Ducati. Oggi le Libere 3 alle 10:10, le qualifiche alle 10:50, Sprint alle 15, tutto live su Sky e in streaming su NOW

Andar forte sin dal primo minuto, confermare la propria solidità su un tracciato storico come il Montmeló e generare uno spartiacque tra la propria prestazione e quella degli avversari. È "materia" dell'Aprilia capace, tra l'altro, di una trazione naturale nel massimo angolo di piega li dove gli avversari soffrono su una pista che ha nella carenza di grip il proprio punto debole.

Aleix Espargaró gioca davvero in casa. Qui è cresciuto agonisticamente e non solo, qui ha pianto lo scorso anno dopo l'errore più amaro della sua vita, ma oggi qui riesce a divertirsi e ad essere sereno senza la tensione alla quale doveva dar conto sino a qualche anno fa.

Il Capitano precede il compagno Viñales che ha un ottimo passo e che nei cambi di direzione è bello da vedere, come non mai. Maverick nella lusta dei tempi paga 362 millesimi ma ha l'esplosività per poter pensare ad una pole cosi come ad una Sprint da protagonista assoluto.

Pensare di rovinare la possibile festa dell'Aprila è un'idea della Ducati che ha sei moto nelle prime dieci posizioni compreso un ritrovato Fabio Di Giannantonio. Il migliore del lotto è Pecco Bagnaia, terzo con un passo da podio, dopo una sessione nella quale sottolinea come gli sia bastato cambiare una gomma per abbassare di un secondo il suo crono. In giapponese nero si dice kuro mentre venerdi kin'yobi, se mettiamo assieme le due parole ne esce fuori una giornata cancellare su ogni tipo di calendario. Dalla 17esima alla 22esima posizione troviamo: Quartararo (sconsolato) ed a seguire Morbidelli, Marc Marquez, Nakagami, Lecuona e Mir... Per andare più a fondo di cosi, purtroppo, occorre pensare solo al Titanic