Si parte alle 10.10 con le Libere 3, non più decisive per la classifica combinata in vista delle qualifiche ma utili per trovare l'assetto migliore. Dunque via alle qualifiche vere e proprie alle 10.50, prima il Q1 dove altri due piloti accederanno al Q2 insieme ai dieci più veloci delle Libere 2 del venerdì (Aleix Espargaró, Vinales, Bagnaia, Zarco, Binder, Alex Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Martin). Dunque il Q2 per determinare la griglia sia di Sprint che della gara.