Torna la MotoGP con il weekend di Barcellona, in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . GP domenica alle 14, dopo la Moto3 (alle 11) e la Moto2 (alle 12.15). Da non perdere anche il sabato show per la top class, con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint alle 15

La MotoGP torna in diretta su Sky e in streaming su NOW con il GP di Catalunya, undicesimo weekend di gara della stagione 2023. La gara della top class al via domenica 3 settembre alle 14, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Da non perdere, come sempre, tutti gli approfondimenti del post a cura di Vera Spadini e i suoi ospiti. Dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 la Moto3 e alle 12.15 la Moto2.

Sabato show con qualifiche e Sprint

Appuntamento anche con il sabato show della MotoGP il 2 settembre, con le qualifiche alle 10.50 e la gara Sprint alle 15. Nella stessa giornata in pista anche la Moto E, con gara 1 e gara 2 rispettivamente alle 12.05 (diretta) e 17.30 (in differita). Tutte le news del weekend a due ruote potranno essere seguite grazie ai continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.