Intervistato a Sky dopo la gara, il direttore sportivo di Ducati ha commentato l'incidente di Bagnaia: "Risonanza in corso, ha male al coccige, credo per effetto dell'high-side, che Pecco non si spiega. Non ritiene di aver fatto qualcosa di insolito, quindi c'è da indagare sulle cause della caduta"

Incidente per Pecco Bagnaia. Nel primo giro del GP di Barcellona, il leader mondiale e campione in carica, è caduto in curva, venendo colpito involontariamente alla gamba dalla KTM di Binder. Dopo la gara ha parlato a Sky delle sue condizioni Paolo Ciabatti, il direttore sportivo della Ducati: "Ho parlato con Davide (Tardozzi, ndr), entrambi i piloti stanno facendo la risonanza magnetica". Poi sulle condizioni di Bagnaia: "Stanno esaminando la gamba colpita, lui lamenta un dolore al coccige, credo per effetto dell'high-side, che Pecco non si spiega; lui non ritiene di aver fatto qualcosa di insolito, quindi c'è da indagare sulle cause caduta. Non conoscendo le ragioni ancora non vogliamo commentarle".