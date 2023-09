Vinales è stato il più veloce nel warm up del GP di Catalunya con il tempo di 1:40.082 davanti all'altra Aprilia di Aleix Espargaró, 3° Morbidelli, 10° Bezzecchi, 13° Bagnaia che partirà in pole a Barcellona. La gara è alle 14: in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP: RISULTATI DELLA SPRINT - GRIGLIA DI PARTENZA