L'undicesima tappa del Mondiale si corre a Barcellona: sarà Pecco Bagnaia a partire in pole davanti a tutti. La Sprint del sabato, invece, è andata al padrone di casa Aleix Espargaró, che in griglia scatterà secondo. Insieme a lui altre due Aprilia: 3° Oliveira, 4° Vinales. La gara LIVE alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA