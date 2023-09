La MotoGP torna subito in pista a Misano per un altro weekend da vivere sui nostri canali: domenica gara Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14. E sabato il solito show della top class con qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Da non perdere "Tavullia Vale", la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Rossi in programma giovedì alle 20.30

Dopo la doppietta Aprilia nel GP Catalogna e la grande paura per Pecco Bagnaia la MotoGP torna in pista su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 7 a domenica 10 settembre il Motomondiale sbarca a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento stagionale. Sky seguirà per tutta la settimana l’avvicinamento alla gara, con contenuti speciali e interviste esclusive che ci accompagneranno tutto il weekend realizzati dalla squadra di Sky Sport MotoGP.

Sprint sabato alle 15, domenica GP alle 14

Il ricco weekend di Misano scatta giovedì con la conferenza stampa dei piloti di MotoGP alle 17. Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di prove libere a partire dalle 8.55 con la Moto3 per poi proseguire con Moto2 e, alle 10.40, con la prima sessione di MotoGP. Classe Regina di nuovo in pista nel pomeriggio alle 14.55 per la seconda sessione. Sabato, dopo la terza sessione di libere, è già tempo di qualifiche, con la lotta alla pole di MotoGP che inizierà alle 10.45 (Moto3 alle 12.45 e Moto2 alle 13.40). Alle 14.55 primo semaforo verde, con la gara Sprint che assegnerà i primi punti del weekend di Misano. Nella giornata di sabato in pista anche la Moto E, con gara 1 in diretta alle 12.05 e gara 2 alle 16.15 (in differita alle 17.30 su Sky Sport MotoGP). Domenica è tempo di gara per tutte le classi: si inizia con la Moto3 alle 11, mentre alle 12.15 toccherà alla Moto2. L’attesa per la MotoGP finirà alle 14, quando al Misano World Circuit Marco Simoncelli scatterà il dodicesimo appuntamento della stagione. Al termine del Gran Premio, alle 16, torna Race Anatomy, per approfondire i temi della gara. Telecronaca e commento affidati, come di consueto, a Guido Meda e Mauro Sanchini. Inoltre, per tutto il weekend di gara, aggiornamenti continui grazie al canale all news Sky Sport 24 che seguirà l’avvicinamento ad uno degli eventi più attesi della stagione. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok).