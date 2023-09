Dopo i brividi della caduta a Barcellona, Bagnaia ha ricevuto l'ok dai medici per tornare in pista a Misano. Ci sarà anche Pecco nella conferenza stampa che potrete seguire in diretta alle 17 su Sky Sport MotoGP. Insieme a lui parleranno in sala stampa anche Martin, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Binder, Vinales e Quartararo. Domenica 10 settembre la gara della MotoGP alle 14 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

BAGNAIA: "SONO PRONTO PER CORRERE A MISANO"