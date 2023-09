sfide

Da Max Biaggi a Casey Stoner, passando per Sete Gibernau e Marc Marquez. Ma non solo: anche i giapponesi Tokudo e Ui, presenti in pista nel giorno del debutto di Valentino. Nella settimana del GP di Valencia con cui chiude la carriera, rivediamo i volti e le storie dei principali piloti che hanno duellato con Rossi L'ULTIMA GARA DI ROSSI LIVE - IL RITIRO DI VALENTINO: LO SPECIALE