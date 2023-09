Enea Bastianini è il grande assente a Misano: il pilota romagnolo, operato a mano e caviglia dopo l'incidente al via di Barcellona, tornerà con tutta probabilità in Indonesia ma ha comunque voluto essere al box Ducati a seguire da vicino i colleghi: "E' davvero brutto non poter correre questo GP, ma a casa stavo male e sono venuto qui a vedere". E sul poleman Martin dice: "E' un forte candidato alla vittoria"

