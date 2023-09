Tre Ducati davanti a tutti a Misano. Martin conquista la pole con il nuovo record della pista (1:30.390). Un risultato eccezionale, proprio come quello di Bezzecchi e Bagnaia, capaci di centrare la prima fila nonostante i dolori causati dall'incidente di Barcellona: Bezzecchi 2°, Bagnaia 3°. Sorprendente il 5° tempo dell'eterno Pedrosa, collaudatore KTM. Alle 15 c'è la Sprint LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Domenica gara alle 14 con lo stesso schieramento

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE