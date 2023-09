Seconda pole della stagione per Vietti, uno vero smacco per Acosta. Celestino, partito in quarta sabato mattina, staccando il miglior tempo in Fp3, s’è ripetuto in qualifica. Sarà l’aria di casa, il circuito amico (qui si allena con gli amici dell’Academy), nel pomeriggio ha migliorato ancora. Una prestazione solida come ha detto Mariano Roman amministratore delegato di Fantic, soprattuto un primo segno di quella costanza che finora gli è mancata. Acosta, l’unico che non ha ritoccato il tempo la mattina, ha comunque ritrovato la velocità in qualifica. All’ultimo giro aveva in mano la possibile pole, ma ha mollato al secondo intertempo. Partirà secondo e sarà un osso duro per il piemontese (“ma possiamo giocarcela” la previsione di Vietti per domenica).

In seconda fila, accanto a Canet, quarto, il Pasini ritrovato, in gara una tantum come c’ha abituato da qualche stagione, ma sul circuito di casa che lo ispira ogni volta. Il quinto tempo è una gran bella soddisfazione (grazie alla scia di Vietti), importante sarà confermarsi in gara senza errori, a differenza di quanto fatto in qualifica dove è scivolato a 3 minuti dalla fine, senza poter difendere la prima fila apparentemente al sicuro.

Tony Arbolino farebbe volentieri a cambio col romagnolo. Un’altra prova sotto tono per lui, dopo essere transitato dalla Q1. Solo nono il pilota di MarcVDS, un piccolo passo avanti dopo le prove preoccupanti di venerdì, proprio come a Barcellona dove però chiuse peggio la qualifica, (quindicesimo in griglia); servirebbe un’altra partenza a razzo come in Catalogna: nove posizioni recuperate. Peggio di lui Dixon, la sorpresa di Barcellona, risucchiato indietro, fino alla quarta fila, tutt’altra prestazione, ma il britannico non ha ancora trovato continuità necessaria per emergere, soprattuto in gara. Sesto Lopez, una discreta prestazione, a chiudere la seconda fila.