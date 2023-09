Pole di Martin a Misano: il pilota del team Pramac ha disintegrato il tempo record di ieri di Bezzecchi in 1:30.390. In prima fila anche Bez e Pecco Bagnaia. Seconda fila con Vinales, Dani Pedrosa e Aleix Espargaró. 7° Binder, 8° Luca Marini, 9° Marc Marquez e 10° Oliveira. Quartararo, primo degli esclusi in Q1, partirà dalla 13^ casella. Alle 15 si torna in pista su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW per la Sprint