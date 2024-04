Prima pole con il team Gresini per Marc Marquez, che ottiene il miglior crono nelle qualifiche di Jerez precedendo Bezzecchi e Martin. Quarto tempo per Binder, seguito da Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila per le due Ducati ufficiali di Bagnaia (7°) e Bastianini (9°) con Morbidelli (8°) tra di loro. Alle 15 c'è la Sprint Race, domenica gara lunga alle 14 (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE